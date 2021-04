Bairros da Região Centro-Sul de BH têm apagão na noite desta quarta (7/4)

Na foto, cruzamento das avenidas Getúlio Vargas e Contorno (foto: Reprodução de Internet)

Pelo menos três bairros da Regiãode Belo Horizonteficaram semna noite desta quarta-feira (07/04).Moradores relatam que, por volta das 18h, não havia energia na Avenida do Contorno, entre Avenida Getúlio Vargas, no Bairro, até a Praça Floriano Peixoto, na Região Leste da cidade.Apenas os faróis dos carros iluminavam a via.Também há relatos de falta de Luz no Bairroe na Rua do Ouro, naentrou em contato com a Cemig para saber o motivo do apagão e aguarda um retorno.