Inquilino esfaqueia dono de apartamento alugado em Betim

Crime ocorreu na Avenida Nossa Senhora das Graças, em Betim (foto: Google Street View/ Reprodução )

Um homem, proprietário de um imóvel, foipelona tarde desta terça-feira (6/4), no Bairro Alta das Flores, em, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.De acordo com a Polícia Militar, o suspeito, de 28 anos, foi até a casa do proprietário do apartamento, de 37. Ele devia R$300 pelo aluguel.Durante a visita, o inquilino ameaçou a vítima dizendo: ''vou te matar, vou chamar os vagabundos do bairro pra fazer você''. Em seguida, segundo o Boletim de Ocorrência, jovem sacou uma faca e golpeou a vítima.O proprietário do apartamento foi ferido no braço e precisou ser socorrido. O criminosos fugiu e, até a publicação desta matéria, não foi localizado.