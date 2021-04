Bebê de 1 ano e 3 meses morre afogado em caixa d'água em Campo Belo

O menino foi socorrido pelo Samu para a Santa Casa de Campo Belo (foto: Campo Belo em foco/divulgação)

Umde 1 ano e três meses morreu afogado em uma, em, no Sul de Minas. O acidente aconteceu na casa da, na tarde desta segunda-feira (5/4). O menino chegou a ser socorrido e levado àda cidade, mas morreu ao dar entrada no hospital.

De acordo com o Samu, o acidente aconteceu na casa da família, no bairro Vale do Sol. A equipe foi acionada pela mãe do menino de 1 ano e três meses, que teria se afogado em uma caixa d’água.

“Ao chegar no local a equipe da Unidade de Suporte Avançado (USA) de Campo Belo encontrou um menino, de 1 ano e três meses, inconsciente. Iniciou as manobras de ressuscitação e solicitou apoio da Unidade de Suporte Básico (USB)”, diz o Samu, por meio de sua assessoria.

O Samu informou que o menino chegou a ser socorrido e levado à Santa Casa de Campo Belo. “Ele saiu daqui com um aparelho no rosto e estava respirando. Quando chegou na Santa Casa, ele morreu. Ele bebeu muita água”, disse vizinha.

O corpo da criança foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). Segundo a Polícia Civil, o caso foi registrado pela Polícia Militar. O Estado de Minas tentou falar com a mãe da criança, mas não havia obtido sucesso até a publicação deste texto.