De longe, poucos fiéis visitam templos fechados na Semana Santa em Minas

Igreja de Nossa Senhora do Rosário, em Sabará, de portais fechados e vielas vazias pela pandemia em plena Semana Santa (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press)

Poucas pessoas burlaram isolamento e visitaram os templos fechados, como a Igreja de Nossa Senhora do Carmo, em Sabará (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press)

Sem cheiro de manjericão, abertura do, vigília na quinta-feira santa (01/04) nem missas presenciais recordando a crucificação na(02/04). Com as portas das igrejas fechadas aos fiéis, Minas Gerais tem mais um hiato nas tradicionais celebrações da Semana Santa, trazido pelo isolamento com a pandemia do novo coronavírus (Sars-CoV-2).Com as vielas dasesvaziadas, apenas alguns fiéis e turistas se arriscaram a passear pelos locais onde as celebrações não ocorrem pelo segundo ano consecutivo, como em, na Grande BH, onde os rituais religiosos são tradição de três séculos.Três amigos de Belo Horizonte que sempre fazem o circuito de sete igrejas de Sabará durante a Semana Santa não deixaram de ir nesta sexta-feira aos templos, mesmo com as determinaçõies de se manter em isolamento rígido devido à onda roxa que vigora no estado. Passaram diante dos portais lacrados dos templos como sinal de respeito e reverência silenciosa."A gente queria ir à igreja em respeito à Semana Santa e a paixão de Cristo, as igrejas estão fechadas, mas a gente está com o coração aberto. A gente toca (a vida) para frente", disse o autônomo Everton Souza, de 42 anos."Não é a mesma coisa de estar lá dentro, sentido a emoção da missa, da fé de todos. Mas a gente assim mesmo aproveita essa época e pede a Deus que ilumine este país nosso e nos dê muita força para acabar essa pandemia e a gente seguir em frente numa situação melhor", desejou o aposentado Luiz Brito, de 37."Queria que estivesse tudo bem, que a pandemia não existisse. A gente está abrindo mão de muita coisa, mas temos de abrir nosso coração para que Deus traga o fim dessa situação toda para nós", disse Allan Costa, de 40.As atrações para quem aproveita o feriado para o lazer também foram todas restringidas pelas políticas sanitárias de isolamento. Parques nacionais, estaduais e municipais estão fechados, bem como cachoeiras e trilhas.