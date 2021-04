Fernão Dias: acidentes travam BR-381 no Sul de Minas; fila é de 8km

Fila de veículos chegou a 15 km e agora cobre 8 km do sentido BH da BR-381 (Fernão Dias) (foto: Reprodução Arteris Fernão Dias)

Doisnesta quinta-feira (01/04) e sexta-feira (02/04) deixaram oe formaram uma fila que chegou a 15 quilômetros e neste momento se alonga por 8 quilômetros no Rodovia, na altura de, no Sul de Minas Gerais.No sentidoo tráfego flui apenas pela pista da esquerda. Equipes da concessionária Arteris Fernão Dias estão no local tentando desempedir o tráfego, mas emitiram alerta infformando que a situação ainda levará tempo para ser resolvida.O primeiro acidente ocorreu na noite de quinta-feira, na altura do KM-925, quando uma carreta carregada de óleo lubrificante tombou e esparramou a sua carga pela pista.Na madrugada seguinte, duas carretas e um caminhão se envolveram em um engavetamento no KM-931, também exigindo que equipes de reboque e socorro fossem mobilizadas. ninguém ficou ferido nos dois acidentes.Para se ter uma ideia dessa lentidão, a fila formada chegou a ter uma extensão equivalente a um engarrafamento da Praça 7 ao início da Linha Verde, em BH, e agora coibriria a mesma distância da Praça até o campus Pampulha da UFMG.