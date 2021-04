UPA de BH fica sem vaga em necrotério, e corpos são colocados em portaria

Corpos foram colocados em portaria da UPA Pampulha, em BH (foto: Divulgação/Sindibel)

Dois corpos foram colocados em frente à portaria da Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) Pampulha, em Belo Horizonte, por falta de espaço no necrotério. O fato aconteceu nessa quarta (31/3), quando cinco pessoas morreram no equipamento vítimas da COVID-19.

As informações são do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Belo Horizonte (Sindibel). De acordo com a entidade, a parente de uma das vítimas colocadas no lado de foraquando se deparou com a situação.

“Ela se desesperou. Os profissionais e usuários da UPA ficaram em prantos junto com a familiar. O necrotério é pequeno, só cabem dois corpos, apertados. Ontem (quarta), morreram três pacientes no plantão diurno e dois no noturno”, afirma o presidente do Sindibel, Israel Arimar de Moura.

Parente de uma das vítimas se desesperou e levou usuários e profissionais de saúde aos prantos (foto: Divulgação/Sindibel)

De acordo com o Sindibel, desde a última sexta (26/3), 60 pessoas morreram nas UPAs de BH. A entidade alega que ao menos 17 aguardaram vagas de terapia intensiva.

Esse total sinaliza que, em média, cada UPA da cidade computou 6,6 óbitos pela virose. O dado é bastante superior à média informada pelo Sindibel, entre uma e duas por semana.

A Prefeitura de BH, porém, tem informado que nenhum paciente morreu sem assistência na cidade. O Executivo municipal também esclarece que o país inteiro, BH inclusive, “se encontra em uma situação grave”.

“Infelizmente ocorreram óbitos na UPA Pampulha. É importante esclarecer que essas pessoas estavam sendo assistidas por profissionais na sala de emergência. Imediatamente ao ser informada, a Secretaria Municipal de Saúde disponibilizou apoio à UPA Pampulha para a imediata resolução da situação”, informou a PBH.

“Os corpos foram transladados para o necrotério do Hospital Odilon Behrens para as providências legais, com prévia comunicação à família”, completou a administração municipal.