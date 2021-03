Torre de luz de campo de várzea cai, atinge casa e obstrui rua em BH

Estrutura danificou telhado da casa (foto: Reprodução/Redes sociais)

Uma das torres de refletores do campo de futebol do Suzana, no Bairro Vila Suzana I, Região Norte de Belo Horizonte, caiu em cima de uma casa, destruíndo o telhado, e interditando a rua.

A torre com oito refletores, uma das quatro existentes no campo de futebol, era de eucalipto, medindo aproximadamente 30 metros, e tombou no início da manhã desta quarta-feira (31/3).

Com a queda, o telhado de uma casa foi quebrado, sendo que parte da estrutura do imóvel sofreu danos com o impacto. O poste ficou atravessado de um lado ao outro da rua, obstruindo o trânsito, e teve de ser serrado.





A fiação elétrica foi danificada e teve de ser retirada, para ser trocada, serviço feito por uma equipe da Cemig.

O fato causa apreensão para os demais campos de futebol de várzea de Belo Horizonte. Uma parte deles tem torres de concreto, mas um grande número é como no campo do Suzana, ainda de madeira.