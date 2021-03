Justiça nega liminar para reabertura de comércio em Uberlândia

Juiz cita vida acima de demais direitos constitucionais (foto: Divulgação/Robert Leal/TJMG) Justiça indeferiu pedido de relaxamento das restrições municipais e estaduais para o comércio de Uberlândia, após ação ingressada pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e pela Associação Comercial e Industrial de Uberlândia (Aciub). "Acima dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, bem com do direito de ir, está, em nosso modesto entendimento, evidentemente, o direito à vida", diz a decisão. indeferiu pedido dedas restrições municipais e estaduais para ode, após ação ingressada pela Câmara de Dirigentes Lojistas () e pela Associação Comercial e Industrial de Uberlândia (). "Acima dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, bem com do direito de ir, está, em nosso modesto entendimento, evidentemente, odireito à", diz a decisão.





essenciais fosse flexibilizado aos moldes da fase intermediária do Plano Municipal de Funcionamento das Atividades Econômicas, que vigorou até o mês de fevereiro na cidade.



10:17 - 23/03/2021 Justiça determina suspensão do oferecimento de cloroquina em Uberlândia coronavírus, a argumentação para reabertura da economia era de que as atuais restrições violariam diversos fundamentos do Estado Democrático de Direito previstos na Constituição Federativa do Brasil, como o da dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. A ação também cita como violados os princípios da legalidade e da isonomia e o direito de ir e vir. Na ação inicial, impetrada nesta terça-feira (30/3) pelas entidades comerciais de Uberlândia, ainda era pleiteado que o atual fechamento das empresas consideradas nãofosse flexibilizado aos moldes da fase intermediária do Plano Municipal de Funcionamento das Atividades Econômicas, que vigorou até o mês de fevereiro na cidade.Embora reconheçam a gravidade da atual pandemia causada pelo, a argumentação para reabertura da economia era de que as atuaisviolariam diversos fundamentos do Estado Democrático de Direito previstos na Constituição Federativa do Brasil, como o da dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. A ação também cita comoos princípios da legalidade e da isonomia e o direito de ir e vir.





Na decisão, o juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Uberlândia, João Ecyr da Mota Ferreira, afirmou, contudo, que 'se com tais medidas a situação de Uberlândia ainda se mostra caótica, não é difícil imaginar as consequências terríveis de uma abertura, ainda que em menor medida como a pretendida em sede de pedido alternativo'. Por esse motivo, o magistrado afirmou que sobre o pedido de liminar 'não existem elementos a evidenciar o direito invocado, razão pela qual, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência'.





Sobre o direito à vida como sendo ainda mais importante do que outros direitos constitucionais, João Ecyr da Mota disse que 'a alegação de que as medidas restritivas não estejam a produzir efeitos, para além de desprovida de comprovação, contraria o que dizem todos os especialistas em saúde pública, pelo menos os sérios e comprometidos com a vida e não com os interesses do empresariado'.





A decisão é de primeira instância e cabe recurso no Tribunal de Justiça de Minas Gerais.