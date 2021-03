Associações pedem, em carta aberta, reabertura do comércio em Uberlândia

Carta aponta não inclusão do setor produtivo nas discussões sobre COVID-9 (foto: Divulgação/Prefeitura de Ubrlândia) reabertura das atividades econômicas em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. O documento tem como destinatário o prefeito Odelmo Leão (PP) e diz que “a maioria da sociedade produtiva deve ser respeitada e é importante para a estabilidade e a governabilidade de qualquer lugar”. Apesar da situação preocupante na rede saúde em Minas Gerais, cinco associações que representam comércio, indústria e serviços pediram, em carta aberta, adasem, no Triângulo Mineiro. O documento tem como destinatário o prefeito(PP) e diz que “a maioria da sociedade produtiva deve ser respeitada e é importante para a estabilidade e a governabilidade de qualquer lugar”.





A carta é assinada pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), pela Associação Comercial e Industrial de Uberlândia (Aciub), pela Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) local, pelo Sistema Fiemg e também pelo Sindicato Intermunicipal do Turismo (Sindtur).









São considerados dados levantados pelos próprios setores, como uma enquete feita pela CDL com 3 mil empresas que apontaria não existir “mais condição do empresariado manter suas atividades fechadas, em nome do combate ao coronavírus”.



Apesar de não haver apresentar estudos, a carta argumenta que “todos os meios científicos disponíveis para evitar o contágio da COVID-19, não se mostraram totalmente eficientes, porque o vírus sofre mutações constantes e, mesmo 'ficando em casa', ninguém está imune a ele”.





O documento ainda fala que “em um regime democrático não se pode impedir o direito de ir e vir do cidadão e que o artigo 25 da Declaração Universal de Direitos Humanos das Nações Unidas, define que toda família tem direito a um nível de vida que lhes dê condições de sobrevivência e bem-estar e que isto só acontece quando o trabalho é permitido de forma ampla, diversa e democrática, porque o Estado não produz renda, nem empregos, a não ser pelo recolhimento dos impostos oriundos da iniciativa privada”.





Existe também o apontamento da não inclusão do setor produtivo nas discussões sobre as ações para contenção da doença no município.





Até o fechamento dessa reportagem a Prefeitura de Uberlândia não havia se pronunciado sobre a carta.