Suspeitos de aplicar golpes em idosos no Sul de Minas são presos em SP

Magson Gomes/ Portal Terra do Mandu

Magson Gomes/ Portal Terra do Mandu

Polícia Civil prende suspeitos de aplicar golpes em idosos no Sul de Minas (foto: Polícia Civil de MG/Reprodução )

de Minas Gerais, com o apoio da Polícia Civil de São Paulo, prendeu três homens nesta segunda-feira (29/3), durante uma operação de combate a. Eles são suspeitos de aplicar golpes, principalmente, em idosos, retirando grandes quantias em dinheiro das contas das vítimas.A investigação foi conduzida pela delegacia de, no Sul de Minas. A informação é de que a quadrilha agia em todo o Brasil.

Os policiais encontraram duas centrais telefônicas clandestinas e apreenderam cerca de R$ 220 mil em patrimônio. Foram apreendidos três veículos, computadores, máquinas de cartão, celulares e R$ 13 mil em espécie.

A operação recebeu o nome de ‘Sexagenário’, uma referência à idade das vítimas dos golpistas. Conforme a investigação, a partir destas centrais, os suspeitos telefonavam para a vítima e se identificavam como funcionário do banco e que havia uma possível fraude na conta.



Desta forma, convenciam a vítima a entregar cartão e senha para um colaborador que iria até a casa do idoso. Assim, o golpista realizava uma transação, subtraindo valores da conta ou do cartão de crédito.





Prejuízo de R$ 16 mil

No início deste mês, dois homens tinham sido presos em Pouso Alegre, aplicando o golpe. Uma das vítimas, um idoso de 65 anos, perdeu R$ 16 mil para os criminosos.

Na operação de ontem, os policiais de Itajubá foram até a capital paulista para cumprir os mandados de busca e prisão. Os três suspeitos presos, de 24, 26 e 27, foram levados para o presídio de Santa Rita do Sapucaí para cumprir o período de quarentena da COVID-19.





Policiais apreenderam R$ 13 mil em espécie, computadores, celulares, além de três veículos (foto: Polícia Civil de MG/Reprodução )

A Polícia Civil de Minas Gerais orienta aos cidadãos que questionem as ligações e não entreguem cartão e nem forneçam informações restritas, como senhas, a ninguém. As instituições financeiras e nem a polícia envia mensageiro para tratar de assuntos que envolvem a conta bancária do usuário.