Copasa vai leiloar 15 motocicletas em abril; veja como participar

(foto: Pixabay) Copasa) vai realizar, pela primeira vez, um leilão de veículos pela internet. Serão 15 motocicletas e a abertura para o registro de lances começa às 8h de 12 de abril. A Companhia de Saneamento de Minas Gerais () vai realizar, pela primeira vez, umde veículos pela internet. Serão 15e a abertura para o registro de lances começa às 8h de 12 de abril.









Os bens podem ser visitados entre 14 e 16 de abril, das 8h30 às 11h30 e das 13h às 16h no Pátio da Copasa - Mutuca, que fica no km 550 da BR-040, no Bairro Jardim Canadá, em Nova Lima, na Grande BH. A referência é a saída para o Rio de Janeiro, entre o trevo de Macacos e o Posto Chefão.





É importante ressaltar que, quem for ao local, tem que usar máscaras, higienizar as mãos e manter o distanciamento obrigatório de 1,5 metro entre as pessoas para manter as medidas contra a COVID-19. É proibida a entrada com mochilas, capacetes, bolsas e equivalentes.





A Copasa também destaca que os interessados em arrematar uma das motocicletas e visitarem o pátio devem examiná-los e vistoriá-los. “Os veículos relacionados no edital serão alienados no estado de conservação e condições em que se encontram. Não caberá qualquer reclamação posterior quanto às suas qualidades intrínsecas ou extrínsecas, porque pressupõe-se que tenham sido previamente examinadas pelo licitante”, explica a companhia.



O leilão será encerrado às 18h de 19 de abril.





Pagamento





Quem adquirir uma das motocicletas no leilão deverá pagar em parcela única, diretamente em uma agência bancária ou pela internet. O boleto ficará disponível no Sistema Eletrônico de Alienação após o leilão.





Será emitido um boleto por lote, com prazo de dois dias úteis para pagamento a partir do encerramento da sessão de alienação.





“Segundo o edital, em nenhuma hipótese o prazo para pagamento será prorrogado, salvo em casos fortuitos ou de força maior. Caso o arrematante não efetue o pagamento do boleto bancário dentro do prazo estabelecido, perderá o direito de aquisição do lote e estará sujeito às sanções previstas no edital”, explica a Copasa.





Para buscar o veículo

A Copasa informa que a responsabilidade de buscar o veículo no pátio é de quem o arrematou no leilão. O prazo máximo de retirada é de 15 dias corridos, que começam a contar a partir da confirmação do pagamento do boleto pela Unidade de Serviço de Tesouraria da empresa e/ou da data de liberação do documento de transferência do veículo pela Unidade de Serviço e Suprimentos.





A retirada da motocicleta será realizada no mesmo horário das visitações e precisa ser programada com antecedência. “Caso o arrematante não retire o(s) veículos(s) no prazo correto, será devida à Copasa uma taxa diária, a título de armazenamento, no valor correspondente a 0,5% do valor da arrematação, por dia que exceder o prazo máximo para retirada, até o máximo de 30 dias, quando o arrematante perderá totalmente o(s) direito(s) sobre o(s) bem(ns) arrematado(s) e o(s) pagamento(s) já efetuado(s)”, detalha a empresa.