Calor persiste, mas chuvas podem ocorrer em BH até terça-feira

Palmeiras da Praça Floriano Peixoto emolduram sol e céu azul em Belo Horizonte (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A.Press)

(foto: Inmet)

Belo Horizonte e a região metropolitana enfrentarãoaltas, acima dos 30°C, pela próxima semana, podendo inclusive chuviscar neste domingo (28/03). A previsão do tempo é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).A previsão dopara este sábado (27/03) é de céu claro eque chega 32°C, com baixa umidade, em torno de 30%, beirando o alerta para pessoas com dificuldades respiratórias de prevenir exercícios físicos e esforços de grande intensidade.Pode chover na tarde de domingo, quando se inicia uma pequena redução de temperatura, com previsão de 19°C a 30°C na Grande BH e o céu deve começar a ficar encoberto por nuvens. A nebulosidade esparça e altas temperaturas seguem até a terça-feira (30/03), quando o calor chega a 34°C.Minas Gerais está livre de alertas meteorológicos para desastres como inundações, deslizamentos e raios. Tais zonas de atenção e alerta se concentram nas regiões Sul, Norte e norte do Nordeste brasileiro.