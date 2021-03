BH tem alerta de tempo seco e quente até sexta-feira (24/3)

(foto: Gladyston Rodrigues/EM/DA Press)

Recomendações da Defesa Civil: %u2800

de Belo Horizonte emitiu umpara o tempo seco nesta quarta-feira (24/3). De acordo com o órgão, a massa de ar quente deixa os índices dedo ar em torno de 30%, no período da tarde, até 19h de sexta-feira (26/3).Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (), a capital mineira, nesta quarta-feira, tem céu claro, parcialmente nublado e sem risco de chuvas. A temperatura mínima deverá ficar na casa dos 18ºC. Um sistema de alta pressão atua sobre o estado, em médios níveis da atmosfera, impedindo a formação de nuvens de chuva.Ainda de acordo com o instituto, a capital mineira registrou, nesses 23 dias do mês de março de 2021, um acumulado de precipitação de 83,6mm. A climatologia para março é de 198mm, portanto choveu 42% da média histórica.- Hidrate-se durante o dia- Prefira alimentos leves e frescos, como saladas, frutas, carnes grelhadas- Evite frituras- Durma em local arejado e umedecido por aparelhos umidificadores, ou ainda coloque uma bacia com água- Evite atividades físicas ao ar livre e exposição ao sol entre as 10h e 17h- Evite banhos com água quente, para não potencializar o ressecamento da pele, se necessário use hidratante- Em caso de problemas respiratórios procure um especialista- Em caso de incêndio em mata ou floresta, avise imediatamente, ao Corpo de Bombeiros (193), Defesa Civil (199) ou Polícia Militar (190)