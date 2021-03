Conselho alega que BH tem fila de 190 pessoas à espera de leitos de UTI

Movimentação na UPA Barreiro nessa quarta (24/3), quando o conselho alega que havia fila de 190 pessoas à espera de leitos em BH (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

O Conselho Municipal de Saúde informou nesta quinta-feira (25/3) que Belo Horizonte tinha uma fila de 190 pessoas à espera de leitos de UTI até a última quarta (24/3). A entidade pede um fechamento total das atividades na cidade, o chamado lockdown.

O conselho chama atenção para a situação das Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs) da cidade.

"Viraram CTIs improvisados e precários. Salas de cirurgia e banheiros tornaram-se salas de emergência lotadas e improvisadas para atender a uma demanda crescente", alega a nota da entidade.

Diante do caos da saúde em BH por causa da pandemia da COVID-19, o conselho pede que a prefeitura divulgue a “fila de espera diária” por leitos de UTI nas redes pública e privada.

A entidade também solicita a abertura do hospital de campanha do governo do estado.

Outro pedido é por esclarecimentos do prefeito Alexandre Kalil (PSD). Ele não fala sobre a pandemia desde o último dia 12, quando o Executivo municipal anunciou nove medidas para conter a proliferação do novo coronavírus.

Indicadores

Até esta quinta, BH registra uma ocupação de 105,7% nas UTIs.

A capital mineira dispõe de 917 leitos do tipo para pacientes com COVID-19. Porém, 969 pessoas enfrentam o estado grave da doença. Portanto, há uma defasagem de 52 vagas.

A situação é mais grave na rede suplementar, na qual 502 pessoas precisam de leitos. Porém, há apenas 430 leitos de UTI, o que resulta numa ocupação de 116,7%.

No SUS, a taxa de uso é de 95,9%. Portanto, 467 dos 487 leitos disponíveis abrigam um paciente, restando 20 vagas.