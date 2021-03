Guanhães implanta base de UTI móvel, com duas ambulâncias

A base de UTI móvel será estruturada no Hospital Regional Imaculada Conceição, em Guanhães, e vai beneficiar uma região com mais de 120 mil habitantes (foto: HIC/Divulgação)









Guanhães será regulador do serviço, que receberá uma UTI móvel por meio do Ministério Público de Minas Gerais e outra será cedida pelo município de Sabinópolis.





Na reunião virtual que celebrou o acordo para a implantação da base de UTI móvel, ficou definido que os municípios darão suporte ao HIC para a contratação de uma empresa que fará o escalonamento dos profissionais da saúde, garantindo assim que haja médicos cotidianamente no hospital.





Luciano Sotero disse que os recursos investidos pelo MPMG na implantação da base UTI móvel são oriundos do Fundo Especial do Ministério Público do Estado de Minas Gerais (FUNEMP), que segundo ele, viabiliza políticas públicas que beneficiam a sociedade.



"O papel do FUNEMP é espetacular e, neste caso da Microrregião de Guanhães, vai beneficiar mais de 120 mil pessoas", disse.



Economia





Além dos serviços de saúde, como a transferência de pacientes que precisam de atendimentos de urgência e emergência, a implantação da base UTI móvel vai proporcionar uma economia estimada em mais de R$ 1,5 milhão para os municípios.





"Em média, o custo de uma viagem feita por empresa privada, em ambulância equipada com UTI móvel, varia entre R$ 5 mil e R$ 7 mil", conta.



Com a base instalada no HIC, os municípios da Microrregião de Guanhães não precisarão mais contratar ambulâncias privadas.





A Microrregião de Saúde que será atendida pelas ambulâncias da base é composta por Guanhães, Sabinópolis, Virginópolis, Senhora do Porto, Dom Joaquim, Carmésia, Materlândia, Dores de Guanhães e Rio Vermelho.

A Microrregião de Saúde deterá uma base denos moldes do, instalada no Hospital Regional Imaculada Conceição (HIC). A estruturação dessa base é, de acordo com o promotor de Justiça Luciano Sotero Santiago, a prova de que "união e o esforço mútuo trazem bons resultados".