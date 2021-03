Com novo lote de vacinas, Minas vai imunizar idosos de 65 a 69 anos

Mais de 475 mil doses de vacinas contra COVID-19 estão em 10ª remessa que chega a Confins nesta sexta (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press) Minas Gerais divulgou que o novo lote com 475.600 doses de vacinas contra a COVID-19 chegará ao estado na manhã desta sexta-feira (26/3). Será a 10ª remessa dos insumos para a imunização da população mineira. Pessoas com idade entre 65 e 69 anos começarão a ser vacinadas nesta fase. O Governo dedivulgou que o novo lote com 475.600doses decontra achegará ao estado na manhã desta sexta-feira (26/3). Será a 10ª remessa dos insumos para a imunização da população mineira. Pessoas com idade entre 65 e 69 anos começarão a ser vacinadas nesta fase.





O 10º lote de vacinas também continuará destinado a profissionais da saúde e comunidades quilombolas, além de idosos de 70 a 74 anos.









Das 475.600 novas doses, 116.600 são da AstraZeneca e 359 mil da CoronaVac.

De acordo com o Plano Nacional de Imunização (PMI), do Ministério da Saúde, receberão as doses da CoronaVac 23% da população de 65 a 69 anos, 22% da população de 70 a 74 anos e 2% dos trabalhadores da área da saúde.



Nesta fase, as doses da AstraZeneca serão aplicadas em 7% da população entre 65 e 69 anos, além de 37% das comunidades quilombolas.





A nova remessa de vacinas será usada para a primeira dose, seguindo nova orientação do Ministério da Saúde. Os insumos serão encaminhados às 28 Unidades Regionais de Saúde (URSs) do estado e aos municípios que responsáveis pela aplicação das vacinas.





Segundo a Secretaria do Estado de Saúdes (SES- MG), 1.138.136 de pessoas já receberam a primeira dose em todo o estado.





Remessas já recebidas em Minas Gerais



1ª remessa: 577.480 doses da CoronaVac em 18/1/2021





2ª remessa: 190.500 doses de AstraZeneca em 24/1/2021

3ª remessa: 87.600 doses da CoronaVac em 25/1/2021



4ª remessa: 315.600 doses da CoronaVac em 7/2/2021



5ª remessa: 220.000 doses da AstraZeneca e 137.400 doses da CoronaVac em 23/2/2021



6ª remessa: 285.200 doses da CoronaVac em 3/3/2021



7ª remessa: 303.600 doses da CoronaVac em 9/3/2021



8ª remessa: 509.800 doses da CoronaVac em 17/3/2021



9ª remessa: 86.750 doses da AstraZeneca e 455.800 da CoronaVac em 20/3/2021



10ª remessa: 116.600 doses da AstraZeneca e 359 mil doses da CoronaVac em 26/3/2021



Total: 3.645.330