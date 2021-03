João XXIII abre novo chamamento emergencial para contratações temporárias

O Hospital João XXIII está com vagas abertas para contratação de profissionais para atuar nos leitos de UTI Adulto e UTI Pediátrica de pacientes com COVID-19 (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) inscrições para um novo chamamento emergencial de profissionais que irão atuar nos leitos de UTI Adulto e UTI Pediátrica destinados aos pacientes com sintomas de COVID-19 no Hospital João XXIII, em Belo Horizonte. Os interessados têm até a próxima segunda-feira (29/3) para se inscreverem e o edital pode ser conferido Nesta quinta-feira (25/3) foram abertas aspara um novo chamamentode profissionais que irão atuar nos leitos dedestinados aos pacientes com sintomas deno Hospital João XXIII, em Belo Horizonte. Os interessados têm até a próxima segunda-feira (29/3) para se inscreverem e o edital pode ser conferido aqui





São 14 vagas para médicos especialistas em UTI Pediátrica, com carga horária de 12 horas semanais e remuneração básica de R$ 4.595. Há ainda uma vaga para médico generalista, carga horária também de 12 horas semanais e remuneração de R$ 3.500.





Nas outras áreas as oportunidades são:





uma vaga para técnico em farmácia, com carga horária de 40 horas e R$ 1.700 de remuneração;

uma vaga para técnico em patologia clínica, com carga horária de 40 horas e R$ 1.700 de remuneração;

duas vagas para técnico em radiologia, com carga horária de 30 horas e R$ 1.322 de remuneração;

uma vaga para farmacêutico, com carga horária de 40 horas e R$ 3.464 de remuneração





Hospital Infantil João Paulo II





A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) também divulgou, nesta quinta-feira, edital para contratação imediata e temporária para o preenchimento de vagas de profissionais que irão atuar no atendimento aos pacientes com síndrome respiratória aguda, no Pronto Socorro Pediátrico do Hospital Infantil João Paulo II.





São 8 vagas para médicos especialistas (Medicina Intensiva, Infectologia, Clínica Médica, Anestesiologia, Pneumologia, Cardiologia ou Cirurgia Geral). A jornada é de 24 horas semanais, com remuneração básica de R$ 9 mil.





Há, ainda, outras cinco vagas para enfermeiros (40 horas, R$ 3.464) e 12 vagas para técnicos de enfermagem (40 horas, R$ 1.755). As inscrições também terminam na próxima segunda-feira (29/3). Para consultar o edital, clique aqui





*Estagiária sob supervisão do subeditor Eduardo Oliveira