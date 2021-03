Conversa entre vítima de estupro e agressor vaza nas redes sociais

Caso é investigado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (foto: PCMG/Divulgação )

- Poxa, eu fiquei segurando a minha calça.

- Sim.

- Uma coisa é brincar, mas fui muito clara, o tanto que eu sou feliz no meu casamento e que eu não queria.

- Entendo.

- Uma pena, não posso reparar o erro.

- Te peço desculpas, e entendo que não queria mais treinar e dar continuidade.

- Mas não fica se sentindo culpada não.

- Se eu soubesse que iria ficar assim, teria batido uma.

- Jamais iria querer ficar como está agora.

- Isso nunca me aconteceu.

O diálogo acima é uma das peças do inquérito sobre o caso de estupro, ocorrido na semana passada, que tem como vítima uma fisioterapeuta e o agressor, um dono de academia de musculação e jiu-jitsu.

As apurações estão a cargo da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, que aguarda, agora, o resultado do exame de coleta do sêmen do acusado.

Na semana passada, a vítima esteve no Hospital Odilon Behrens, onde foi feita a coleta do material, que foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), responsável por esse tipo de exame.

A vítima se mostra bastante abalada, segundo o advogada Glauber Paiva, a ponto de necessitar do auxílio de um psiquiatra. “Ela, primeiro, foi a um psiquiatra particular. Mas a partir desta quarta-feira (25/3), está sendo assistida por um profissional do Hospital Odilon Behrens.