PF prende no Ceará falsificador foragido de Ituiutaba, no Triângulo

Material apreendido no Ceará pela PF (foto: Divulgação/PF) Polícia Federal (PF) prendeu um homem que era procurado desde setembro de 2020, por falsificação de dinheiro. Ele foi encontrado no Ceará, com um dos maiores laboratórios de confecção de cédulas falsas do Brasil. O mesmo tipo de crime que ele chefiava em Ituiutaba, no Triângulo Mineiro, e que teve um esquema desarticulado no fim do ano passado, quando fugiu. (PF) prendeu um homem que eradesde setembro de 2020, por falsificação de dinheiro. Ele foi encontrado no, com um dos maiores laboratórios de confecção defalsas do Brasil. O mesmo tipo de crime que ele chefiava em, no Triângulo Mineiro, e que teve um esquema desarticulado no fim do ano passado, quando fugiu.





ação do ano passado, o suspeito fugiu para o estado nordestino, onde aprimorou a produção de cédulas falsas, além de produzir cartões clonados, cartões cidadão, comprovantes de residência usados para invadir contas bancárias de terceiros, além de documentos de identificação civil falsificados.



09:02 - 19/03/2021 PF prende hacker que vazou dados de 223 milhões de brasileiros levantamento dos policiais federais, o suspeito foi encontrado no distrito de Caponga, município de Cascavel, Região Metropolitana de Fortaleza. Com ele, equipamentos e insumos para falsificações foram apreendidos, além de cédulas falsas já prontas. Nesta quarta-feira (24/3), depois de levantamento dos policiais federais, o suspeito foi encontrado no distrito de Caponga, município de Cascavel, Região Metropolitana de Fortaleza. Com ele, equipamentos e insumos para falsificações foram apreendidos, além de cédulas falsas já prontas.





A ação dá continuidade ao combate às organizações criminosas responsáveis pela confecção e distribuição de moeda falsa no país e contou com o apoio da Polícia Militar do Estado do Ceará e da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Minas Gerais.





Mesmo durante a pandemia, a Polícia Federal continua com as ações de combate às organizações criminosas. De 2019 até hoje, a PF apreendeu um montante superior a R$ 9.38 milhões em cédulas falsas, nas ações de combate às falsificações de moeda.





Ituiutaba



Na Operação Triângulo das Bermudas, ainda em 2020, mais de R$ 500 mil em notas falsas foram apreendidos com a descoberta de uma casa usada exclusivamente para a impressão do dinheiro ilegal em Ituiutaba. As notas eram distribuídas para diversos estados no país. Dois homens foram presos e uma adolescente foi apreendida na ação.





O flagrante foi possível por meio de uma investigação da Polícia Federal (PF), que alertou a Polícia Miliar (PM). Os militares flagraram um homem na agência dos Correios no Centro da cidade fazendo o despacho de notas falsas para Sergipe, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e outros municípios de Minas Gerais. Os envelopes foram apreendidos e mais buscas aconteceram em mais três pontos da cidade.