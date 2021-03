PM apreende quase 10 mil maços de cigarros em Ituiutaba

Cigarros, celular e dinheiro apreendidos na ocorrência (foto: Divulgação/PMMG) 10 mil carteiras de cigarros contrabandeados foram apreendidas pela Polícia Militar, em Ituiutaba, no pontal do Triângulo Mineiro. Um homem de 34 anos foi preso na ação, que partiu de denúncias feitas às equipes policiais. Quaseforampela, em, no pontal do Triângulo Mineiro. Um homem de 34 anos foi preso na ação, que partiu de denúncias feitas às equipes policiais.









Inicialmente foram encontrados 47 pacotes de cigarros com 10 maços em cada um, dentro do baú da motocicleta. Um caderno também estava no compartimento. APM suspeita que seja referente a contabilidade da venda dos cigarros.





A partir desse flagrante inicial, outras diligências foram feitas, o que culminou na apreensão de 947 pacotes com 10 carteiras de cigarros oriundos do Paraguai, trazidos de forma ilícita, de acordo com os policiais.





A PM ainda apreendeu R$ 1.019 em dinheiro, além de uma aparelho celular e a moto do suspeito.





O suspeito foi conduzido até a Delegacia de Polícia Federal em Uberlândia onde, juntamente com os materiais apreendidos, foi deixado a disposição da justiça.