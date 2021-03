Fabriciano fecha comércio e prefeito ironiza medidas restritivas em live

Durante a live em sua rede social, o prefeito de Coronel Fabriciano, Dr. Marcos Vinícius, disse que todos têm o direito de trabalhar, por isso não concorda com o fechamento do comérciol (foto: Reprodução vídeo MVSB)







Na transmissão ao vivo que fez em suas redes sociais na noite de terça-feira, o prefeito da cidade, que é médico geriatra e conhecido no meio político como Dr. Marcos Vinícius, disse que não nega a doença, mas defende que todos têm o direito de trabalhar, tomando os cuidados necessários. O prefeito também defende a vacinação em massa da população.



No encerramento da live, o prefeito ironizou o cumprimento das medidas restritivas impostas pela onda roxa e a ação da Polícia Militar em fazer cumprir o toque de recolher, entre 20h e 5h, diariamente.



Ele olhou o relógio e disse: "Ô, rapaz! Vamos encerrar isso aqui porque faltam 30 minutos pra polícia descer o cacete em mim. Desculpe a gente sair daqui assim, desse jeito, mas é o toque de recolher, não é?", protestou.



FECHAMENTO



O fechamento aconteceu por força da decisão do juiz Mauro Lucas da Silva, da comarca de Coronel Fabriciano, que acatou um pedido do governo do estado de Minas Gerais, na ação civil pública que pediu o cumprimento das medidas previstas na onda roxa em Coronel Fabriciano, na segunda-feira (22/3).





O Procurador Geral do Município de Coronel Fabriciano, Denner Franco Reis, que esteve ao lado do prefeito durante a live, informou que a cidade já recorreu da decisão judicial no TJGM e no STF.





"Nós vamos lutar incansavelmente para garantir o direito que todos têm de trabalhar para alimentar as suas família. Vamos demonstrar que o município de Coronel Fabriciano tem sim, o seu sistema de saúde preparado para tratar essa doença", disse o procurador, se referindo à COVID-19.

O prefeito de, Marcos Vinícius da Silva Bizarro (PSDB) anunciou na noite de terça-feira (23/3), durante live transmitida nas suas redes sociais, que o seu município vai cumprir aque determinou o fechamento do comércio e serviços não essenciais.