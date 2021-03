Minas Gerais deverá ter mais calor e tempo estável nesta quarta (24/3)

Belo Horizonte pode chegar a 31ºC nesta quarta-feira (24/3) (foto: (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)) chuva isolada somente para a região Sul de Minas. Em Belo Horizonte ,a temperatura máxima pode chegar aos 31ºC até o final do dia. Minas Gerais deverá ter tempo estável em quase todas as suas regiões nesta quarta-feira (24/3). Há possibilidade deisolada somente para a regiãode Minas. Em,a temperatura máxima pode chegar aos 31ºC até o final do dia.

A menor temperatura prevista para essa quarta-feira, segundo o Inmet, será na cidade de Monte Verde, no Sul de Minas, com 12,9ºC, e a maior para os municípios das regiões da Zona da Mata e Norte de Minas Gerais, com 36ºC.

Nas outras regiões, o Inmet informa que a previsão é de céu parcialmente nublado e com poucas nuvens também, e a temperatura para todo o estado pode aumentar esquentando no decorrer do dia.

*Estagiária sob supervisão do subeditor João Renato Faria