Semana será de estiagem em BH; chuva fraca se espalha por outras regiões

Manhã de céu claro em Belo Horizonte. Na foto, pista do Aeroporto da Pampulha (foto: Gladyston Rodrigues/EM/DA Press) outono será de estiagem em Belo Horizonte. Em outras partes de Minas Gerais, a previsão é apenas de chuva fraca. A previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A primeira semana do outono será de estiagem em Belo Horizonte. Em outras partes de Minas Gerais, a previsão é apenas de chuva fraca. A previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).





09:04 - 20/03/2021 Confira a previsão do tempo para o primeiro dia do outono em Minas Gerais temperatura mínima na capital foi de 16,9°C no início da manhã, na estação meteorológica do Cercadinho, Região Oeste da cidade. A máxima prevista é de 31°C e deve ocorrer à tarde. Nesta segunda-feira (22/3), amínima na capital foi de 16,9°C no início da manhã, na estação meteorológica do Cercadinho, Região Oeste da cidade. A máxima prevista é de 31°C e deve ocorrer à tarde.





Segundo o meteorologista Claudemir Azevedo, os próximos dias serão de céu claro a parcialmente nublado em BH, sem chuva. A temperatura vai variar entre 17°C e 31°C.





Minas Gerais está sob influência de uma massa de ar seco posicionada sobre o Centro-Oeste do Brasil. Ela reduziu o volume de chuvas em todas as regiões do estado.





Há condição de chuvas fracas nos vales do Rio Doce, Jequitinhonha e Mucuri. Ao longo da semana, há possibilidade de chuvas fracas e isoladas no Sul e Triângulo, regiões com mais precipitação na semana passada. No restante do estado, a previsão é de céu claro a parcialmente nublado.





A temperatura mínima no estado fica na casa dos 11°C, no Sul. A máxima chega a 35°C no Norte de Minas.





Outono





O outono brasileiro começou às 6h38 do último sábado (20/3) e marca o fim do período chuvoso no estado. “Vamos ter condição de redução das chuvas em Minas Gerais, assim como diminuição da temperatura média e umidade relativa do ar. Os primeiros episódios de temperaturas baixas e frio começam com as primeiras massas de ar frio, vindas do Sul”, explica Claudemir Azevedo. “Para BH, devemos ter condição de temperatura média em torno de 16°C e máxima em torno de 26°C”, conta.





Ainda segundo o meteorologista, as chuvas vão diminuindo gradualmente na capital e interior. Azevedo detalha que, a média para abril em Belo Horizonte é de 74,7 milímetros, 28,1 em maio e 9,7 milímetros em junho.