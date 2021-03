COVID-19: presídio de Guaranésia tem 12 detentos infectados

Presos contaminados cumprem quarentena dentro do presídio (foto: Reprodução TV Sul)

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) confirmou, por meio de nota, que 12estão contaminados com a COVID-19 no Presídio de. No local, foram aplicados 23 testes do novo coronavírus em presidiários. A secretaria afirmou que não há servidores infectados.

De acordo com a nota enviada pela Sejus, o levantamento foi feito nesta sexta-feira (19/3). A secretaria aplicou 23 testes nos detentos e mais da metade testou positivo.

“Os custodiados cumprem período dedentro da unidade prisional, acompanhados pelas equipes de saúde da unidade, assintomáticos ou com sintomas leves da doença. As alas em que se encontram estão isoladas e são rotineiramente desinfectadas”, disse nota.

A Sejusp também informou que não há servidores infectados pelo novo coronavírus no local.

Segundo a Sejusp, ações estão sendo realizadas para prevenir e controlar a disseminação do coronavírus no sistema prisional de Minas Gerais. Como as unidades portas de entrada para os detentos cumprirem quarentena; a retomada gradual das visitas; os cuidados de prevenção com os agentes e presos; a desinfecção das alas e o isolamento dos contaminados.

Além disso, o estado adotou as audiências por videoconferência para evitar aglomerações e contato social. “Já foram realizadas mais de 17,8 mil videoconferências judiciais neste período de pandemia – uma parceria com o Poder Judiciário que deve se estender no período pós-pandemia por resultar em ganhos positivos para todos os atores envolvidos”, completa.

COVID-19 na cidade

Guaranésia registrou, nesta sexta-feira (19/3), 18 casos novos de COVID-19, sendo 12 no presídio. A cidade soma 816 pessoas infectadas pelo novo coronavírus e 12 mortes em decorrência da doença.