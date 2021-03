Identificado o homem que atropelou ciclista de 60 anos no domingo

A vítima sofreu diversas fraturas, inclusive o espelho retrovisor direito do veículo foi arrancado com o impacto da colisão (foto: Divulgação/Polícia Civil) atropelamento de uma ciclista, de 60 anos, na LMG-800, altura de Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Um homem de 26 anos, morador de Belo Horizonte, foi identificado como o suspeito de causar umde uma, de 60 anos, na LMG-800, altura de, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo o delegado da Polícia Civil, Flávio Teymeny, ao ser ouvido na unidade policial, o investigado alegou que, devido ao cansaço por ter acordado às 3h, cochilou ao volante. Informou também que fugiu do local por medo de ser linchado.

“Diante da consumação do acidente, provavelmente o condutor irá responder pela lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, agravado pelo fato de não ter prestado socorro e também ter fugido do local do crime”, explica.

De acordo com a Polícia Civil, testemunhas do atropelamento, um veículo de cor preta atropelou a vítima no acostamento e, em seguida, saiu em alta velocidade. A vítima sofreu diversas fraturas, inclusive o espelho retrovisor direito do veículo foi arrancado com o impacto da colisão e recolhido no local. O atual estado de saúde da senhora ainda não foi informado.

Nas investigações realizada pela Delegacia em Lagoa Santa, imagens de câmeras de segurança foram analisadas, confirmando o modelo e a marca do carro, mas, ainda, sem identificação da placa. Em consultas aos sistemas policiais foi possível identificar algumas placas e, por meio do cruzamento de dados, a Polícia Civil chegou ao automóvel envolvido no atropelamento.

Nas investigações, de acordo com a Polícia Civil, o suspeito registrou, na segunda-feira (15/3), uma falsa ocorrência de acidente de trânsito, alegando que um veículo teria batido no carro dele, e o motorista tinha fugido do local.













