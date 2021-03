Mesmo com novos leitos públicos de UTI, colapso em Uberaba é iminente

O Hospital Regional de Uberaba tem atualmente 45 leitos de UTI/COVID, sendo que, neste momento, 40 estão ocupados (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação)

Apesar da ativação de 10 leitos de UTI/COVID no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM), em Uberaba, nesta quarta-feira (17/3), o risco de mais um colapso na rede hospitalar pública na cidade ainda é iminente. A taxa de ocupação nesses leitos continua perto dos 100%.

Já o Hospital Regional de Uberaba, que também é público, está, atualmente, com 45 leitos de UTI/COVID em operação e mais cinco devem ser ativados nos próximos dias, conforme contratação de mão de obra.

No início desta semana, a ocupação dos leitos públicos UTI/COVID de Uberaba chegou aos 100% e, neste momento, segundo o boletim epidemiológico divulgado na noite desta quinta-feira (18/3), está em quase 90%.

Já a taxa de ocupação dos leitos privados UTI/COVID, que já chegou aos 100% no início do mês, agora está em 71%.

Com relação à taxa de ocupação de enfermaria COVID, neste momento está em 73% na rede particular e 78% na rede pública.



Nas últimas 24 horas, Uberaba registrou mais seis mortes e 125 novos casos da doença.

Desde o início da pandemia, já foram contabilizados, no município, 17.379 casos positivos, sendo que desses 430 pessoas perderam a vida para a COVID-19 e 15.408 se recuperaram.

Atual boletim epidemiológico de Uberaba, divulgado na noite desta terça-feira (18/3) (foto: Prefeitura de Uberaba)

Plano de Contingência

Na semana passada, segundo a Secretária Municipal de Saúde, foram liberados 28 leitos de enfermaria/COVID no Hospital Mário Palmério (particular), após transferência de pacientes não COVID para o HC-UFTM

De acordo com o secretário de Saúde de Uberaba, Sétimo Bóscolo, a ação faz parte do Plano de Contingência, que “é um instrumento importantíssimo para o enfrentamento à COVID-19, pois norteia as ações da Secretaria de Saúde com níveis de respostas, sendo elas: alerta, perigo iminente e emergência em saúde pública. Cada nível é baseado na avaliação do risco do Sars-Cov-2 e seu impacto para a saúde pública".

O secretário explicou o que tem sido feito para atender à demanda em na cidade: "Temos nos preparado para todos os cenários, dentro do que compete ao poder público. Estamos unindo as unidades hospitalares para conseguirmos superar este momento. Todo este trabalho de abertura de leitos já está em andamento”.