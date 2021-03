Briga de trânsito termina com idoso esfaqueado e homem preso em BH

Homem ferido precisou ser transferido da UPA Oeste ao Hospital João XXIII (foto: Reprodução da internet/Google Maps)





Um bate-boca terminou em tentativa de homicídio na tarde dessa quarta-feira (17/3) no Bairro Santa Maria, Região Oeste de Belo Horizonte. Um idoso de 67 foi levado ao Hospital João XXIII após ser esfaqueado por outro homem, de 30, que acabou detido. Segundo a polícia, os dois deram diferentes versões para o caso.





A Polícia Militar (PM) foi chamada pouco antes das 15h30 após a denúncia de que um homem havia sido esfaqueado na Rua Doutor Zeferino Mota. O autor estaria na direção de um Palio prata.



Uma viatura do Batalhão de Rondas Táticas Metropolitanas (Rotam) começou o rastreamento. Após conseguirem o número da placa placa do veículo, eles encontraram o endereço do suspeito.









Enquanto o suspeito era detido, outra viatura foi até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Oeste para tentar ouvir a vítima. De acordo com PM, o idoso contou que estava em uma praça no Bairro Santa Maria quando o motorista de uma caminhonete jogou o veículo contra ele. A vítima conseguiu sair da frente e discutiu com o condutor.





Algum tempo depois, o agressor voltou em outro veículo, um Palio, e houve uma nova briga. No entanto, desta vez, o motorista sacou um canivete e golpeou. Esse homem voltou para o carro e fugiu. Mas, mesmo ferido, o idoso embarcou em seu próprio veículo e o seguiu.





Em determinado momento, eles pararam os carros, houve uma nova discussão e mais golpes de canivete. Desta vez, o suspeito conseguiu fugir e a vítima precisou ser hospitalizada.



Com ferimentos nas costas, no rosto e em uma das mãos, ela precisou ser transferido para o Hospital João XXIII.





Já o suspeito, segundo a Polícia Militar, disse que trabalha em um sacolão pela manhã e foi xingado e ameaçado de morte pela vítima enquanto trabalhava em uma entrega usando a caminhonete.



Ele também relatou aos militares que quando estava indo embora do trabalho, no Palio, foi xingado novamente pelo idoso. O homem ainda disse que temia ser baleado. Em função disso, pegou o canivete e tentou entrar em uma lanchonete, mas a vítima foi atrás dele e ele o golpeou com a arma branca.





O suspeito e o material apreendido foram levados para a Delegacia de Plantão da Polícia Civil no Barreiro. (Com informações da TV Alterosa)