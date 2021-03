Novalgina processa sex shop de Minas por gel erótico 'Navagina'

Na ação, a Sanofi diz que, além do "infame jogo de palavras para se referir ao órgão genital feminino", a loja ainda usa uma "frase de baixo calão" na embalagem. As informações foram publicadas pelo UOL.





Ainda de acordo com o documento, a loja mineira pretende causar uma "ilícita associação na mente dos consumidores e evidencia a intenção de alavancar as vendas do seu produto erótico às custas do prestígio conquistado pela marca".





A farmacêutica pede uma indenização de R$ 150 mil por danos morais.





O Estado de Minas tentou entrar em contato com o sex shop Shop Secret Love e com a Sanofi, mas não conseguiu resposta de nenhuma das partes.