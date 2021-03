Paralisação nacional de motoristas de aplicativo tem baixa adesão em BH

Movimento não parece ter afetado fluxo de corridas na capital; preços continuam dentro da normalidade (foto: Wikimedia Commons) Uber, 99, Cabify e Indriver, propõe paralisação do serviço por 24 horas. Articulado em todas as capitais brasileiras, o movimento pede que as empresas reajustem as tarifas com a atualização do valor do quilômetro rodado. A categoria também reivindica o fim das promoções 99 Poupa e Uber Promo, que reduzem a remuneração ao conceder descontos aos usuários. Convocada para esta quarta-feira (17/3), a greve dos motoristas de aplicativos de transportes teve baixa adesão em Belo Horizonte. O ato, que envolve das plataformaspropõedo serviço por 24 horas. Articulado em todas as capitais brasileiras, o movimento pede que as empresas reajustem as tarifas com a atualização do valor do quilômetro rodado. A categoria também reivindica o fim das promoções 99 Poupa e Uber Promo, que reduzem a remuneração ao conceder descontos aos usuários.





Belo Horizonte, a greve é liderada pela Frente de Apoio Nacional dos Motoristas Autônomos (Fanma). O presidente Paulo Xavier informou que a organização não convocou protestos presenciais na capital para evitar aglomerações. A única orientação, segundo o dirigente, é para que os condutores desliguem os apps até as 6h desta quinta-feira (18/3). Em, a greve é liderada pela Frente de Apoio Nacional dos Motoristas Autônomos (Fanma). O presidente Paulo Xavier informou que a organização não convocou protestos presenciais na capital para evitar aglomerações. A única orientação, segundo o dirigente, é para que os condutores desliguem os apps até as 6h desta quinta-feira (18/3).





A paralisação não parece ter afetado o fluxo de corridas na cidade. Chamadas de teste feitas pela reportagem nesta tarde (17/3) nas principais plataformas em funcionamento constataram que não há demora no atendimento. Os preços, até o momento, também estão dentro da normalidade.





A adesão ao movimento não é consenso entre as entidades representativas dos prestadores de serviço. A Fanma estima que metade dos 35 mil parceiros em atividade em BH participam da paralisação. Por sua vez, o Sindicato dos Condutores de Veículos que Utilizam Aplicativo do Estado de Minas Gerais (Sicovapp), fala em menos de 10% de adesão.





As duas instituições, contudo, ponderam que, independentemente da paralisação, muitos motoristas optaram por não trabalhar em função do toque de recolher imposto pelo governo de Minas em todo o estado a partir desta quarta-feira (17/3).





“Agora, até a circulação das pessoas está restrita. Com isso, a demanda de corridas, com certeza, diminuiu muito . Então, não compensa gastar gasolina comprada a R$ 5 o litro para sair de casa e esperar chamado de passageiro. Mesmo assim, queremos dar o recado aos aplicativos. Nós estamos pagando para trabalhar. O valor mínimo da corrida é R$ 4,60. Se eu gasto dois litros de combustível para buscar o passageiro, eu gasto praticamente R$ 10, considerando o preço absurdo que estamos pagando para abastecer”, explica Paulo Xavier.





Aplicativos se posicionam

Procurada pela reportagem, a Uber não se manifestou sobre o caso. A 99 e a Cabify ressaltaram o livre direito à manifestação dos parceiros, mas não informaram se pretendem rever seus critérios de remuneração dos condutores, principal pauta do movimento grevista. Ambas, porém, citaram ações e políticas criadas para valorizar os trabalhadores.





“Nossa tecnologia oferece diversas vantagens para que os motoristas parceiros aumentem sua renda, como identificação dos locais com maior volume de passageiros e chamadas próximas de sua localização”, disse a Cabify em nota enviada ao Estado de Minas.





“A 99 viabiliza parcerias e condições especiais nos preços dos combustíveis, manutenção de carros e aluguel com agências para reduzir os gastos dos parceiros. Um exemplo é que, desde o início de março, o valor do desconto na rede Shell dobrou de 5% para 10%, iniciativa que deve durar até a segunda semana de maio, e está disponível via aplicativo Shell Box e pagamento com Cartão 99”, afirmou a plataforma 99.