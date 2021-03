Luto na música: Toninho Trombone é mais uma vítima da COVID-19

Trombonista conhecido como Toninho Trombone, morreu vítima da COVID-19 (foto: Redes Sociais/Reprodução) Toninho Trombone, é mais uma vítima da COVID-19. O falecimento foi comunicado nesta quarta-feira (17/3). Toninho já havia trabalhado em bandas famosas como Jota Quest, Omeriah e Berimbrown, além de fazer trabalhos com outros famosos pelo Brasil. Muito conhecido no meio musical do país, o músico Antônio Cirilo de Souza, de 58 anos, carinhosamente chamado deTrombone, é mais uma vítima da COVID-19. O falecimento foi comunicado nesta quarta-feira (17/3). Toninho já havia trabalhado em bandas famosas como Jota Quest,e Berimbrown, além de fazer trabalhos com outros famosos pelo









A entidade fez ainda uma espécie de apelo: "é preciso respeitar as regras de distanciamento, já que a vacina está demorando muito. Que triste!", cita trecho da nota divulgada via redes sociais.





Amigos de profissão de Toninho também lamentaram a morte do músico e relembraram os bons momentos vividos ao lado dele. "Toninho era alegria por onde passava, muito comprometido com o trabalho, era querido pelos familiares do pessoal da banda, tinha espírito de equipe. Ele ouvia os músicos da banda, um excelente companheiro de viagem nos shows da banda pelo Brasil", postou Antonio Ayres, que foi empresário da banda Omeriah entre 1996 e o final de 1997.





O baterista da banda Omeriah Dinho Mourão, também lamentou a perda do amigo. "Toninho era uma pessoa muito querida por todos, era muito trabalhador, lutava para conseguir sustentar os filhos, honesto, a qualidade da música dele era excelente, um amigo muito alegre e um verdadeiro exemplo de garra", destacou.





Toninho Trombone permaneceu na banda Omeriah por cerca de oito anos. Depois foi tocar com a banda Jota Quest. Paralelamente, também fez trabalhos com outros famosos pelo país como Ivete Sangalo, Tim Maia, Alcione, Beth Carvalho, Caetano Veloso.







*Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira