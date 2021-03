Mulher é salva após carro despencar 260 metros; motorista morreu no local

Bombeiros tiveram dificuldade para resgatar o corpo da vítima na ribanceira (foto: CBMG/Divulgação) veículo caiu em uma ribanceira de cerca de 260 metros na madrugada desta quarta-feira (17/3), na estrada da Serra do Rola Moça, em Brumadinho. O motorista foi jogado para fora do veículo na queda e morreu. A passageira sofreu ferimentos e foi socorrida e levada ao Hospital de Betim. Umcaiu em umade cerca de 260 metros na madrugada desta quarta-feira (17/3), na estrada da Serra do Rola Moça, em Brumadinho. Ofoi jogado para fora do veículo na queda e. A passageira sofreu ferimentos e foi socorrida e levada ao Hospital de Betim.









De acordo com os Bombeiros, o motorista, que foi jogado para fora do veículo na queda, tinha 29 anos, e moreu em função do impacto da queda. Já a passageira, de 30 anos, sobreviveu e está no Hospital de Betim. Não havia informação sobre possível grau de parentesco dos ocupantes do veículo.





Polícia Civil e Polícia Militar também foram acionadas até o local do acidente. Em trabalho conjunto com os bombeiros, organizaram um sistema para conseguir retirar o corpo da vítima da ribanceira. Familiares do homem também estiveram no local.





A perícia realizou seus trabalhos para tentar identificar as causas do acidente



