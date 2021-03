Ônibus cai de ribanceira e duas pessoas morrem

Queda de 25 metros

Marcas da descida do veículo na ribanceira (foto: PMRv/Divulgação) acidente. Segundo o aspirante Lucas Caetano Ferreira, da PMRv, o motorista sobreviveu, mas ainda não foi possível falar com ele. O local do acidente fica na zona rural, em uma serra. A altura da ribanceira de onde o ônibus despencou têm cerca de 25 metros, segundo ele. Ainda não há informações sobre a dinâmica do. Segundo o aspirante Lucas Caetano Ferreira, da PMRv, o motorista sobreviveu, mas ainda não foi possível falar com ele. O local do acidente fica na zona rural, em uma serra. A altura da ribanceira de onde o ônibus despencou têm cerca de 25 metros, segundo ele.





O militar informou que a viajem do Espírito Santo para Ouro Branco começou na noite passada ou nesta madrugada. Os trabalhadores são de uma terceirizada da Gerdau. Ainda de acordo com o aspirante, um representante da empresa de ônibus esteve no local e a documentação do veículo foi checada. “Tudo correto”, pontuou o aspirante.





O trecho foi interditado em ambos os sentidos e deve ser liberado no início desta tarde, segundo ele. A perícia da Polícia Civil atuou no local.

A equipe de resgate é formada com 42 bombeiros, com o apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Conselheiro Lafaiete e Ouro Branco, dois carros da Gerdau, seis viaturas da PM e duasPegasus, também da Polícia Militar.