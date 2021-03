Mais de 500 mil doses de CoronaVac chegam a Minas nesta quarta-feira (17/3)

Mais 509.800 doses da vacina CoronaVac, produzida pelo Butantan, chegarão a Minas nesta quarta-feira (foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press) Minas Gerais receberá, nesta quarta-feira (17/3), a oitava remessa de vacinas contra a COVID-19. De acordo com informações da BH Airport, concessionária responsável pelo Aeroporto Internacional de BH, em Confins, na Região Metropolitana, mais 509.800 doses da CoronaVac, desenvolvida pelo laboratório Sinovac, da China, em parceria com o Instituto Butantan, de São Paulo, irão desembarcar no terminal. receberá, nesta quarta-feira (17/3), a oitava remessa de vacinas contra a. De acordo com informações da, concessionária responsável pelo Aeroporto Internacional de BH, em Confins, na Região Metropolitana, maisda CoronaVac, desenvolvida pelo laboratório Sinovac, da China, em parceria com o Instituto Butantan, de São Paulo, irão desembarcar no terminal.





LEIA MAIS 14:22 - 16/03/2021 Moradores de Lagoa Santa querem mais clareza no processo de vacinação

14:59 - 16/03/2021 Onda roxa em Minas: prefeito que não aderir poderá ser responsabilizado

14:04 - 16/03/2021 BH entra na onda roxa e terá toque de recolher



Do terminal, todas as 509.800 doses de CoronaVac serão encaminhadas à Central de Rede de Frio da Secretaria Estadual de Saúde (SES-MG), no Bairro Gameleira, na Região Oeste de BH, onde ficarão armazenadas até a distribuição para as Unidades Regionais de Saúde (URS) do estado. O voo com os imunizantes sairá do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, e será operado pela companhia aérea Latam. O avião está previsto para pousar na Grande BH às 8h45.Do terminal, todas as 509.800 doses deserão encaminhadas à Central de Rede de Frio da Secretaria Estadual de Saúde (SES-MG), no Bairro Gameleira, na Região Oeste de BH, onde ficarão armazenadas até a distribuição para as Unidades Regionais de Saúde (URS) do estado.









Para tentar aliviar o sistema de regulação de unidades, o governador Romeu Zema (Novo) anunciou que adotará, a partir desta quarta-feira, a



A fase é a mais restritiva do Minas Consciente, com toque de recolher e a autorização apenas para que serviços essenciais funcionem. A carga de vacinas é um alento em meio ao cenário em que Minas Gerais está inserido, com o avanço da COVID-19 e a pressão por leitos nas redes pública e privada de saúde.Para tentar aliviar o sistema de regulação de unidades, o governador(Novo) anunciou que adotará, a partir desta quarta-feira, a onda roxa em todo o estado A fase é a mais restritiva do Minas Consciente, com toque de recolher e a autorização apenas para que serviços essenciais funcionem.





Histórico





A primeira remessa de vacinas para Minas Gerais chegou em 18 de janeiro, quando o estado recebeu 577.480 doses da CoronaVac.



Em 24 de janeiro, 190.500 doses da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford foram entregues no Aeroporto Internacional de BH.



Uma nova remessa com 87.600 doses da CoronaVac cheou ao estado no dia seguinte.





Já em 7 de fevereiro, mais 315.600 doses de vacinas foram recebidas em Minas Gerais, enquanto no dia 24 do mesmo mês 357.400 imunizantes desembarcaram no aeroporto de Confins, sendo 220 mil da Oxford e 137.400 da CoronaVac.



Neste mês, foram duas remessas: 285.200 doses da CoronaVac em 3 de março e 303.600 doses do mesmo imunizante no último dia 9.