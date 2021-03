Após escândalo na vacinação, comunicação da SES vai trocar de comando

Comunicação da SES, instalada na Cidade Administrativa, terá novo comando em breve após 18 servidores do setor receberem vacina contra a COVID-19 (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press - 11/08/2020)

A assessoria de comunicação da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES/MG) terá nova chefia, após o escândalo da vacinação contra a COVID-19 de servidores da pasta fora da linha de prioridade. No total, 18 funcionários do setor receberam as doses, conforme lista divulgada pela Assembleia Legislativa.

Fontes de dentro da pasta informaram à reportagemque Virgínia Cornélio da Silva, assessora-chefe da comunicação da SES, vai deixar sua função. Ela recebeu a vacina.

Ela será substituída por Everton Luiz Lemos de Souza, atual chefe da comunicação da Fundação Hospitalar de Minas Gerais (Fhemig). Ele trabalhava diretamente com o atual secretário de Saúde, Fábio Baccheretti Vitor, ex-presidente da Fhemig.

Na segunda passada (8/3), o Estado de Minas informou, em primeira mão, que servidores da comunicação da pasta tinham recebido os imunizantes.

A troca do comando ainda não é oficial, mas deve se tornar pública nos próximos dias.

“A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) informa que a oficialização dos nomes será divulgada no Diário Oficial do Estado”, informou a pasta em nota.

A ALMG abriu uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar o caso dos fura-filas nessa quinta (11/3). O Ministério Público de Minas Gerais também apura a situação.

No total, 828 servidores fazem parte da lista divulgada pela ALMG. No entanto, na relação há pessoas que fazem parte do grupo prioritário e outras que não.