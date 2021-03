COVID-19: Ubá não tem leitos disponíveis

(foto: Governo de Minas/Divulgação)

Ubá, na Zona da Mata mineira, vive um período critico no tratamento e combate à COVID-19. Desde 10 de março, a taxa de ocupação dos leitos de UTI para tratamento da doença na cidade está em 100%. Além disso, a taxa de ocupação de enfermaria também chegou a 100% nesse domingo (14/3). Ou seja, não há mais leitos disponíveis na cidade.

De acordo com a prefeitura, não há desassistência aos pacientes que chegam para atendimento. Se um paciente chega de ambulância, a regulação de vagas já é feita diretamente pelo Samu.

O paciente, ao chegar ao hospital, é avaliado e, caso seja necessária a internação, ele dá entrada pelos leitos clínicos, quando disponíveis. Nesse momento, já é incluído no SUSFácil, o regulador das vagas no estado.

Em caso de agravamento e no caso de não haver vagas de UTI em Ubá, ele é transferido, via regulação do SUSFácil, para outro hospital. Porém, o cenário ainda não foi vivido em Ubá, apesar da gravidade crescente desta crise sanitária.

O último boletim epidemiológico mostra que o município já soma 6.888 casos de pessoas infectadas pelo coronavírus, além de 128 óbitos. Atualmente, 543 casos estão em acompanhamento e 294 casos estão em investigação.

Ubá busca ampliação de leitos

A Prefeitura de Ubá, em um esforço conjunto com a administração do Hospital Santa Isabel e com a Secretaria Estadual de Saúde, busca o credenciamento de mais 10 leitos UTI COVID-19 no município.



A viabilidade de ampliação dos leitos foi discutida em uma reunião realizada na terça-feira (9/3) da semana passada.

Com as novas vagas, a cidade passaria de 22 para 32 unidades intensivas exclusivas para o tratamento de pacientes agravados pela doença.



“Atualmente o Hospital possui 22 leitos que estão chegando em sua capacidade máxima, ou seja cerca de 90% a 100% ocupados. O hospital demanda novos leitos para o atendimento. Estamos todos preocupados com essa situação crítica. Por isso, a pedido do prefeito Dr. Edson, convocamos essa ação na busca de soluções urgentes”, explica o Secretário de Governo de Ubá, Vinicius Samôr.

“No ano passado apoiamos o Hospital Santa Isabel na construção, equipagem, com a doação de respiradores, e credenciamento de 22 leitos de UTI COVID-19. Também instalamos cerca de 200 os leitos clínicos na Unidade de Atendimento Municipal COVID. Agora, diante da taxa crítica de ocupação dos leitos de UTI, os potenciais de ampliação estão sendo pensados considerando a necessidade de leitos diante da previsão de casos graves, a infraestrutura do hospital, a disponibilidade de equipamentos e possibilidade de contratação de recursos humanos, que hoje é uma das nossa maiores dificuldades.", completou o prefeito Edson Teixeira Filho.

Onda Vermelha

A partir da publicação do Decreto Municipal nº 6.557/2021, de 11 de março de 2021, o município de Ubá está na Onda Vermelha do Plano Minas Consciente. Com o novo decreto, ficam canceladas as autorizações expedidas para a realização de eventos com o público superior a 30 pessoas.

Na Onda Vermelha, a distância linear (exigida entre pessoas em uma fila, em equipamentos de academia e cadeiras, por exemplo) é de 3 metros.



Já a metragem de referência para ocupação dos estabelecimentos, em ambientes fechados, passa a ser de uma pessoa a cada 10 metros quadrados.