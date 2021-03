Homem busca a Justiça para recuperar pertences deixados na casa do ex

Namoro terminou, mas um dos companheiros deixou pertences, como roupas e sapatos, no apartamento do ex, que não quis devolvê-los (foto: Pixabay) pertences, deixados na casa do ex-namorado após o fim do relacionamento. Ele pedia uma liminar de busca e apreensão de mais de R$50 mil em produtos, entretanto, o pedido foi negado pela 15ª Vara Cível de Belo Horizonte. Um homem buscou a Justiça para recuperar seus, deixados na casa do ex-namorado após o fim do relacionamento. Ele pedia uma liminar de busca e apreensão de mais de R$50 mil em produtos, entretanto, o pedido foi negado pela 15ª Vara Cível de Belo Horizonte.

Com o término, produtos como roupas, sapatos, perfumes, livros profissionais, chocolates importados e cremes ficaram na casa do ex-namorado. O homem listou cada item e pediu que fossem devolvidos, mas segundo ele, o companheiro negou o pedido e ainda ameaçou vender tudo.

Foram R$ 57.686,79 em produtos deixados na casa do parceiro, mas o juiz recusou a liminar de busca e apreensão, justificando que embora o homem tenha demonstrado que comprou diversos produtos em seu cartão, no relacionamento do casal ambos frequentavam a casa um do outro.

“Não há como se saber se ele presenteou o parceiro, ou se reservou a propriedade de tais itens para si, o que depende de maior instrução e instauração do contraditório", disse o juiz Guilherme Lima, da 15ª Vara Cível de Belo Horizonte.

Apesar disso, o juiz proibiu a venda dos itens sob pena de responsabilidade.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.