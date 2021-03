Hospital de Olhos inaugura nova sede nesta segunda, em BH

(foto: Feluma/Divulgação ) nova sede do Instituto de Olhos Ciências Médicas de Minas Gerais (IOCM-MG), que agora passa a funcionar na Avenida Churchill, 230, Bairro Santa Efigênia, em BH. Foi inaugurada, nesta segunda-feira (15/3), ado Instituto de Olhos Ciências Médicas de Minas Gerais (IOCM-MG), que agora passa a funcionar na Avenida Churchill, 230, Bairro Santa Efigênia, em BH.

A mudança visa ampliar a capacidade de atendimento, melhorando a qualidade dos serviços prestados. O novo local de atendimento será em um dos prédios do Hospital Mário Penna.

De acordo com o presidente da Feluma, Wagner Eduardo Ferreira, mantenedora do Instituto de Olhos Ciências Médicas – MG, o objetivo da mudança é expandir o serviço prestado, assim como melhorar o atendimento, dando mais conforto, segurança e melhor assistência aos pacientes. “Atualmente, são realizados cerca de 600 atendimentos por dia. A perspectiva é que a capacidade seja ampliada para dois mil atendimentos diariamente."

O novo espaço conta com atendimento nas áreas de:

Consultas: catarata, córnea, estrabismo, glaucoma, lente de contato

Neuro-oftalmologia, plástica, retina (clínica e cirúrgica)

Cirurgias: catarata, córnea, estrabismo, glaucoma, plástica, retina

A Feluma investiu em infraestrutura e equipamentos de ponta, que estão sendo incorporados ao novo espaço. “A nova estrutura do instituto, com área total de aproximadamente 3 mil m², totalmente acessível, com plataforma elevatória e elevadores, conta com bloco cirúrgico equipado para procedimentos de média e alta complexidade, 60 consultórios para consultas diversas, clínica de catarata, clínica de tratamento de glaucoma, sala multimeios para transmissão de cirurgias, posto de enfermagem, além de equipe composta por 250 profissionais, entre médicos, funcionários assistenciais e administrativos, acadêmicos, residentes, entre outros”, destaca o presidente da Feluma.



Os atendimentos serão realizados de segunda a sexta-feira das 6h às 19h, e aos sábados, das 7h às 12h.





