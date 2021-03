Solto por ser pego com arma, homem é preso no mesmo dia por abusar da filha

Equipe da Policia Civil de Manga prendeu suspeito de crime sexual contra a filha (foto: Policia Civil de Manga/divulgação) Um homem de 56 anos foi solto e preso no mesmo dia, por motivos diferentes, em Manga, no Norte de Minas. O fato aconteceu na última sexta-feira (12/03). Pela manhã, ele foi solto depois do pagamento de fiança, pós ter sido detido por por ilegal de arma de fogo. À tarde, no mesmo dia, voltou à prisão, preventivamente, pela suspeita de abuso sexual contra a filha de 16 anos.



Morador da localidade de Brejão, na zona rural do município de Miravânia, na mesma região, o homem tinha sido preso em flagrante no início de março por porte ilegal de arma de fogo.



A delegada de Manga, Thais Santos Duarte, relata que durante a prisão em flagrante e em depoimento do investigado, ela percebeu que a filha dele estava muito amedrontada e apreensiva.



“Determinei, então, que a equipe policial iniciasse as investigações para averiguar o possível crime de estupro cometido pelo pai em face da vítima", disse. Durante o levantamento, ainda segundo a policial, foi constatado que preso o cometeu o primeiro abuso contra a filha em outubro de 2020, e que tentou importunar sexualmente a filha em outras duas oportunidades, sendo a ultima recentemente. A delegada relata que 'diante da gravidade dos fatos', fez o pedido de prisão do pai da adolescente à Justiça.



Na manhã de sexta-feira (12/03), depois do pagamento de fiança no valor de R$ 1 mil, o homem foi solto. Mas horas depois da saída do presídio de Manga, foi expedido o mandado de prisão preventiva pelo juiz da comarca local, Paulo Victor de França Albuquerque Paes. Desta forma, os policiais prenderam o homem preventivamente pela suspeita de abuso sexual contra a filha, e ele teve que retornar ao presído de Manga na tarde do mesmo dia.

IMPORTÂNCIA DAS DENÚCIAS

A Polícia Civil reforça a importância da denúncia sobre casos de violência doméstica e familiar, para que as medidas necessárias de proteção à vítima e de responsabilização do agressor sejam adotadas. Os registros podem ser feitos na unidade policial mais próxima ou por meio do Disque 100, quando se tratar de fatos envolvendo crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência.



Quando o assunto estiver relacionado à violência contra a mulher, o contato deve ser feito por meio da Central de Atendimento à Mulher em Situação de Violência - Ligue 180.



Outra forma de registrar ocorrências do tipo, sem sair de casa, é pela Delegacia Virtual, clicando neste link para os casos de ameaça, lesão corporal e vias de fato, além de descumprimento de medida protetiva. Por meio da plataforma digital, as vítimas ainda podem solicitar a medida protetiva enquanto estiverem fazendo o registro.



O aplicativo MG Mulher também é aliado no enfrentamento da violência doméstica. O app permite à usuária criar uma rede de contatos, que pode ser acionada em situação de perigo. Dessa forma, familiares e amigos podem ajudá-la ou acionar a polícia em caso de pedido de socorro. O aplicativo ainda reúne endereços e telefones de unidades policiais mais próximas, bem como instituições de apoio, além de diversos conteúdos sobre o tema.