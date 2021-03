COVID-19: Uberaba libera serviços de delivery e atividades físicas nas ruas

Uberaba é a maior cidade da região Triângulo Sul (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação)

Uberaba, no Triângulo Sul, flexibilizou os serviços de delivery durante o toque de recolher. Mas a cidade segue na onda roxa e com restrição de circulação de pessoas entre 20h e 5h.

Por outro lado, segundo nota da Prefeitura de Uberaba, continuam proibidas a circulação de pessoas dentro dos estabelecimentos e aglomerações nas portas e a venda de bebidas alcoólicas após as 20h, mesmo em delivery.

Ainda conforme o novo decreto de Uberaba, não há restrições de horário no transporte por aplicativos e táxis. No caso do transporte coletivo, o funcionamento será até as 21h.

“Evitar sair para fazer compras que possam esperar o período da Onda Roxa passar; antecipar compras por telefone ou internet; alterar horário de início e fim das atividades desses estabelecimentos; e que os empregadores assumam o transporte dos funcionários nesse período”, orienta a prefeitura de Uberaba.

Outras flexibilizações liberadas pelo novo decreto de Uberaba são com relação aos exercícios físicos, que, agora, podem ser praticados individualmente ao ar livre.

“Personal fica permitido com distanciamento. A prática em ambientes fechados e exercícios em grupo continuam proibidos.

Parques e praças podem funcionar apenas para a prática de esportes individuais.

Os clubes podem funcionar apenas para a prática de esportes individuais em espaços abertos e o uso da piscina fica permitido para atividade esportiva individual”, diz o novo decreto de Uberaba que também regulamenta o funcionamento de salões de beleza e barbearias, com o intuito de evitar o atendimento irregular na casa de clientes ou de profissionais do setor.

Neste tipo atendimento agora é permitido em horário individualizado e com agendamento prévio. “Recomenda-se um intervalo de 20 minutos entre clientes para higienização. Ficam proibidos clientes em sala de espera, exceto acompanhante de menor idade. Outra recomendação é que se evite esse tipo de serviço no período da Onda Roxa”, diz nota da prefeitura de Uberaba.

aqui. Para mais informações do novo decreto de Uberaba acesse

Em Araxá, supermercados podem abrir aos domingos

Assim como Uberaba, a prefeitura de Araxá também flexibilizou os seus serviços de delivery durante o toque de recolher. Mas a cidade também segue na Onda Roxa, com restrição de circulação de pessoas entre 20h e 5h e venda de bebidas alcoólicas após as 20h, mesmo em delivery, continua.

Em Araxá, que também fica na região Triângulo Sul, os restaurantes, bares e lanchonetes, assim como o comércio não essencial, também permanecem com restrição de atendimento presencial e podem atender por delivery, retirada no balcão, venda online, por aplicativos e por telefone.

Por outro lado, de acordo com nota da prefeitura de Araxá, no município houve a volta do funcionamento aos domingos, até às 20h, de hipermercados, supermercados, mercados, açougues, peixarias, hortifrutigranjeiros, padarias, quitandas, centros de abastecimento de alimentos, lojas de conveniência, lanchonetes, de água mineral e de alimentos para animais.

Está permitido o trabalho de diarista, doméstica, mordomo, governanta, motorista particular, babás, cuidadores de idosos e terapeutas que fazem atendimento domiciliar. Visitas e qualquer tipo de evento que causem aglomeração permanecem proibidos.



Estão permitidas também durante o toque de recolher atividades de emergência relacionadas à assistência e seguro de maquinários e veículos, tais como reboque, transporte, oficinas mecânicas e borracharias.