Ladrões paulistas são presos em flagrante em agência da Caixa em BH

Polícia Militar consegue prender ladrões de banco após perseguição em Lourdes (foto: em.com.br)

Quatro paulistas, integrantes de uma quadrilha de ladrões de banco, foram presos em flagrante no final da madrugada deste domingo (14/3) quando tentavam roubar envelopes de caixas eletrônicos na agência da Caixa Econômica Federal, na esquina da Rua Espírito Santo com Avenida Álvares Cabral, no Centro de Belo Horizonte. Eles usavam um dispositivo eletrônico, conhecido por "jacaré".





A ação dosfoi frustrada graças aoda agência, que ao se aproximar da porta interna, fez com que os criminosos fugissem da agência em um Jeep Renegade.

O alerta para a Polícia Militar foi dado pela Central de Operações do Banco, que através das câmeras de segurança estranhou a atitude de dois homens. Imediatamente uma viatura da PM, comandada pelo sargento Mendanha, foi enviada ao local.

Quando os policiais chegaram à agência, foram orientados pelo vigia, que apontou o carro onde os homens estavam. Foi iniciada uma perseguição, que resultou na prisão dos homens - eram quatro dentro do carro, os dois que estavam no interior da agência e outros dois comparsas.

Com os criminosos, que foram encaminhados para a Polícia Federal, foi encontrado o dispositivo usado para dar acesso ao dinheiro e envelopes de depósitos do caixa eletrônico, envelopes e cheques rasgados. Segundo os militares, os ladrões não tiveram tempo de acessar o dinheiro, devido à chegada providencial do vigilante.