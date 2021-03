Avião cai e pega fogo em canavial próximo a Conquista; piloto se salva

Avião caiu em canavial. Hipótese e quem tenha sido um pouco forçado (foto: CBMMG/Divulgação)

Um avião agrícola, de propriedade da Air Tractor Inc, operado pela Nova Aviação Agrícola Ltda., fabricado em 1971, caiu e pegou fogo próximo ao quilômetro 247 da rodovia MGC 464, próximo à cidade de Conquista, no Norte de Minas. O piloto teve apenas com ferimentos leves.

Segundo a torre de comando do aeroporto local, a aeronave voava sem plano de vôo no sistema, ou seja, o voo não tinha sido comunicado.

O avião caiu em um canavial próximo à rodovia. Com a queda, houve uma explosão e o aparelho se incendiou. O piloto já havia saído da cabine. O fogo foi controlado por funcionários da usina Delta, que usaram caminhões-pipa da empresa.

O Corpo de Bombeiros chegou a enviar o helicóptero Arcanjo para o local, preparado para o resgate de vítimas. O acidente será analisado pela perícia da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), que está no local.