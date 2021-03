Polícia descobre galpão usado para armazenar fios e cabos de cobre roubados

Três pessoas foram presas por esconder fios e cabos roubados no galpão (foto: PCMG/Divulgação)

Três toneladas e meia de fios e cabos de cobre roubados foram apreendidos, nesta sexta-feira (12/3), no Bairro Mantiqueira, na Região de Venda Nova, em Belo Horizonte. Eles estavam em um galpão e, como não tinham procedência, seriam produto de furto. Três homens foram presos.





A descoberta foi consequência do trabalho do serviço de inteligência, a partir de uma denúncia anônima. A apreensão do material e as prisões fizeram parte da operação Choque de Ordem, num trabalho conjunto de policiais da Delegacia Regional de Polícia Civil Noroeste e da 2ª Delegacia de Polícia Civil Noroeste, ambas pertencentes ao 1º Departamento de Polícia Civil em BH.A descoberta foi consequência do trabalho do, a partir de uma denúncia anônima.





Quando os policiais chegaram ao galpão, haviam três homens, que eram os responsáveis por tomar conta do local. Eles disseram ser funcionários e foram conduzidos para a Delegacia de Plantão 4, onde foram ouvidos e liberados.





A perícia técnica compareceu ao local, realizando os trabalhos iniciais.



As investigações continuam com o objetivo de identificar e qualificar o proprietário do galpão, bem como identificar a participação de mais envolvidos no esquema criminoso.