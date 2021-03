Templos da Arquidiocese de BH terão missas sem fiéis

Fiéis não poderão assistir às missas presencialmente a partir de segunda-feira (15/3) (foto: Edésio Ferreira/EM/ D.A Press) Missas e outros cultos católicos sem os fiéis para evitar a contaminação pelo novo coronavírus. Em cooperação com determinação da Prefeitura de Belo Horizonte, a Arquidiocese de BH divulgou nota nesta sexta-feira (12) informando que, a partir de segunda-feira (15), "as missas serão celebradas sem a atual configuração da assembleia de fiéis nas igrejas da capital, no prazo de aproximadamente 10 dias".



Os templos ficarão abertos, nos horários normais, para atendimentos, orientações e orações. O objetivo é fortalecer a "igreja doméstica". e outros cultos católicos sem os fiéis para evitar apelo novo coronavírus. Em cooperação com determinação da Prefeitura de, a Arquidiocese de BH divulgou nota nesta sexta-feira (12) informando que, a partir de segunda-feira (15), "as missas serão celebradas sem a atual configuração da assembleia denas igrejas da capital, no prazo de aproximadamente 10 dias".Os templos ficarão abertos, nos horários normais, para atendimentos, orientações e orações. O objetivo é fortalecer a "igreja doméstica".









Diz a nota que em Belo Horizonte os templos ficarão abertos acolhendo "pessoas que busquem vivenciar orações individuais, orientações e ajuda emergencial, pois oração em comunidade é essencial para a vida cristã".





Destaca, ainda, a importância da ciência e do distanciamento social para frear o contágio pela COVID-19 e voltar à normalidade.



"Precisamos nos unir, penitencialmente, na espiritualidade deste tempo da quaresma, para vencermos, o mais rapidamente possível, a pandemia. Assim, em breve esperamos nos encontrar novamente nas nossas comunidades de fé, na certeza de que a nossa contribuição para o distanciamento social, respeitando as indicações das autoridades da saúde fundamentadas na ciência, foram determinantes para se evitar número maior de mortes."



A arquidiocese ressalta também a importância da preservação das vidas: "Defender a vida, em todas as suas etapas, da concepção à morte, com o declínio natural, é o que nos pede a nossa fé em Jesus Cristo, que morreu na Cruz para salvar cada pessoa – toda a humanidade. Na preparação para celebrar a paixão, morte e ressurreição de Jesus, possamos cuidar mais uns dos outros, fortalecendo as nossas Igrejas domésticas".