Presidente da Fhemig, Fábio Baccheretti Vitor é cotado para assumir SES

Fábio Baccheretti Vitor pode se tornar secretário de Saúde de Minas Gerais, segundo fontes do governo (foto: Divulgação/Fhemig)

O presidente da Fundação Hospitalar de Minas Gerais (Fhemig), Fábio Baccheretti Vitor, é um dos cotados para assumir a Secretaria de Estado de Saúde (SES). Segundo fontes do governo, ele é um dos nomes avaliados por Romeu Zema (Novo) após o afastamento de Carlos Eduardo Amaral na noite desta quinta (11/3).

Fábio Baccheretti assumiu aem 2 de julho de 2019. Ele foi o presidente mais jovem a assumir a fundação, aos 35 anos à época.

O gestor se formou em medicina em 2010, na Universidade Vale do Rio Verde, em Três Corações, no Sul de Minas. No ano seguinte, se tornou clínico plantonista do Hospital Júlia Kubitschek, vinculado à Fhemig.

Ele se tornou diretor-geral do Júlia Kubitschek em 2018, cargo que ocupou por 11 meses, até migrar para a presidência da Fhemig. Um ano antes, também ingressou no corpo clínico da Santa Casa BH.

DEMISSÃO

O governador Romeu Zema (Novo) comunicou a demissão do secretário de estado de Saúde de Minas Gerais, Carlos Eduardo Amaral, na noite desta quinta (11/3).

Ele estava pressionado após abertura de CPI na Assembleia para investigar a vacinação de 806 servidores da pasta contra a COVID-19.

“Comunico o afastamento do Dr. Carlos Eduardo da Secretaria Estadual de Saúde. Agradeço o trabalho que realizou à frente da secretaria, em especial no combate à pandemia e na gestão para a futura retomada das obras dos Hospitais Regionais no Estado”, escreveu Zema no Twitter.

Carlos Eduardo Amaral substituiu o médico Wagner Eduardo Ferreira no comando da Saúde estadual em fevereiro de 2019.

Ele foi candidato a deputado federal pelo Novo em 2018, mas perdeu. A troca ocorreu por questões de saúde do primeiro escolhido para a pasta.