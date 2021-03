Bombeiros fazem retirada de árvore que ameaçava cair na Serra, em BH

Árvore era ameaça para moradores de prédio e também para veículos que circulavam pelo local (foto: CBMMG)

As chuvas que castigam Belo Horizonte nos últimos dias vêm provocando uma série de problemas. Um deles, o risco de queda e tombamento de árvores por toda a cidade. No final da tarde desta quarta-feira (10/03), mais um caso. O risco de tombamento fez com que os bombeiros fizessem a retirada de uma na Rua Desembargador Mário Matos, na Serra, evitando a ocorrência de acidentes.

Bombeiros do do 3º BBM realizaram a supressão de uma paineira de grande porte que, em decorrência das fortes chuvas, sofreu secção em seu tronco. O tronco estava apodrecido, em decorrência da ação de pragas e de besouros metálicos (euchroma gigantea).

Os bombeiros realizaram os cortes das partes que estavam dentro de um prédio e na rua. Segundo o Boletim de Ocorrência, não existe mais chance de acidente.