Oito saruês são resgatados em quintal de casa em Salinas

Saruês foram resgatados sem ferimentos e soltos em mata ciliar (foto: CBMMG/Divulgação)

Oito saruês, como são chamados os gambás de orelha branca (conhecidos como timbu no Nordeste do Brasil), foram resgatados por soldados do 8° Pelotão de Bombeiros em Salinas, no Norte de Minas Gerais.









No momento em que afastou o feixe, o animal se mostrou muito agressivo. Segundo relato dos bombeiros, o animal estava assustado e agressivo em função do instinto protetor materno, uma vez que estaria defendendo os sete filhotes que estavam em meio aos troncos de lenha.





Os bombeiros usaram equipamentos de salvamento terrestre e técnicas para realizar a captura, em segurança, da família de marsupiais.



Os animais, que não tinham ferimentos, foram devolvidos ao seu habitat.





Pitbull





Na cidade de Machado, no Sul de Minas, bombeiros resgataram, em cima do telhado de uma casa, uma cadela da raça pitbull. Segundo os bombeiros, possivelmente o animal entrou pelos fundos da casa, que, no lugar de muros, possui várias árvores e arbustos formando uma cerca viva.





Como a cadela estava agressiva, antes de capturá-la os bombeiros precisaram acalmá-la, oferecendo ração, o que fez com que diminuísse o estresse.





Como o local da captura era de difícil acesso, os bombeiros utilizaram a técnica de nós e amarrações com cordas até conseguirem colocar o animal no solo.



Depois de capturada, a cadela se mostrou dócil. Ela foi encaminhada para uma clínica veterinária.