Onça atropelada em rodovia é salva e segue internada em BH; veja vídeo

Onça Parda foi atendida em clínica veterinária de Santa Bárbara e, posteriormente, encaminhada ao Cetas do Ibama, em BH (foto: Resgate Estrada Real/Divulgação)

Uma operação de resgate foi feita em conjunto entre o Resgate Voluntário Estrada Real (Rever), a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, na madrugada de terça-feira (8/3), em Santa Bárbara, para salvar uma onça parda atropelada na MG-129, altura do Bairro Pacheca.



A onça sobreviveu e segue internada no Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETA) do Ibama, em Belo Horizonte.

Um motorista que passava no local viu o animal às margens da rodovia e acionou o Rever, que a levou a uma clínica veterinária de Santa Bárbara para os primeiros socorros. Segundo o veterinário que examinou o animal, Gustavo Gonçalves, a onça estava em estado de choque.

Em um primeiro momento, foi ministrado medicamentos para questões de hemorragias e lesões cerebrais, além de soro. Gustavo realizou, ainda, uma videoconferência com especialistas em animais silvestres para orientação sobre procedimentos.



O animal tem porte adulto, pesa 22,5kg e foi identificado como sendo uma onça parda, também conhecida como puma ou suçuarana.

A onça parda sobreviveu ao atropelamento e segue internada (foto: Resgate Estrada Real/Divulgação)

“Sabíamos da necessidade de transferi-la a um local especializado, de forma adequada, pois não podia sedá-la por muito tempo. Assim, conseguimos a ajuda do Corpo de Bombeiros, que tem a jaula para o transporte”, conta o veterinário que acompanhou toda a operação.

Voluntários do Rever levaram a onça até o trevo de Itabira para que o Corpo de Bombeiros pudesse, de forma segura, levá-la ao Centro de Triagem de Animais Silvestres, em Belo Horizonte.