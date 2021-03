Clima na Região Centro-Sul de Belo Horizonte nesta quarta-feira: céu parcialmente nublado (foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press)







A quarta-feira (10/3) em Belo Horizonte já começou com um alerta de pancadas de chuva válido até as 8h de amanhã. Segundo a meteorologia, a instabilidade no clima atinge todo o estado.













9h47 - Possibilidade de pancadas de chuva (20 a 30 mm) com raios e rajadas de vento ocasionais em torno de 50 km/h até 8h de quinta-feira (11).@prefeiturabh @OficialBHTRANS @Bombeiros_MG pic.twitter.com/Peo75MQPIs %u2014 Defesa Civil de Belo Horizonte (@defesacivilbh) March 10, 2021

De acordo com o alerta da Defesa Civil de BH, o volume de chuva pode chegar a 30 milímetros, com algumas rajadas de vento em torno de 50 quilômetros por hora.





“Nesta quarta-feira, a atuação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) mantém o transporte de umidade originário da Amazônia direcionado para Minas Gerais, favorecendo a permanência de instabilidades sobre todo o estado”, explica o boletim do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).



“O dia será de grande nebulosidade, com momentos de abertura, mas com pancadas de chuva, localmente fortes, acompanhadas de rajadas de vento e descargas atmosféricas, preferencialmente à tarde noite em todas as regiões mineiras”, detalha trecho do comunicado.





Conforme o instituto, as regiões Noroeste, Norte, Central, Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha têm previsão de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas. Nas demais áreas de Minas, céu parcialmente nublado a nublado, com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas em áreas isoladas.