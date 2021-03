Frutal pede que Guarda Mirim administre o maior estádio da cidade

A Guarda Mirim de Frutal pretende aprovar umpara transformar o estádio em um centro olímpico, com quadra de areia, quadra de futebol society, academia ao ar livre e pista de caminhada com iluminação.Em breve, segundo informações da assessoria de imprensa da prefeitura, o Marretão se transformará na sede da Guarda Mirim e no local deverão ser realizados treinamentos e cursospara centenas de adolescentes, entre 7 e 15 anos, que integram a organização sem fins lucrativos. Ela existe há 12 anos, e surgiu a partir da parceria de vários segmentos da sociedade para amparar crianças e adolescentes em vulnerabilidade social através da disciplinar militar.A entidade, que funciona através de parceria com váriosda sociedade, como Prefeitura Municipal, Rotary Sul, Centro de Educação Infantil e Formação Pequeninos de Jesus, Polícia Militar, Câmara Municipal de Frutal e ACIF/CDL, já encaminhou para capacitação profissional e inserção no mercado de trabalho mais de 3.200 jovens.