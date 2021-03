Batida entre carreta e caminhão deixa dois homens feridos, em Betim

As causas da batida entre o caminhão e a carreta ainda não foram divulgadas (foto: Divulgação/CBMMG)

Uma batida entre uma carreta e um caminhão, na tarde desta sexta-feira (5/3), no km 497 da BR-381, em Betim, deixou dois homens feridos. As vítimas, de 31 e 35 anos, ficaram com as pernas presas nas ferragens.

Segundo o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG), o trabalho de resgate durou cerca de três horas e não foi preciso o acionamento de aeronave para o atendimento dos dois homens.



Três viaturas e agentes da concessionária que comanda a via realizaram o atendimento.

Acidente deixou o trânsito complicado no local (foto: Divulgação/CBMMG)



Os veículos ficaram destruídos.



A corporação informou, ainda, que as vítimas tiveram ferimentos leves.



Até o momento, não se sabe a causa do acidente, que complicou o trânsito na região.





*Estagiário sob supervisão da subeditora Kelen Cristina